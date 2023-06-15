Прошло почти семь лет с тех пор, как Volkswagen представил текущий Tiguan. Так что пора познакомиться с его преемником.

Перед мировой премьерой этой осенью компактный кроссовер Volkswagen Tiguan демонстрируется в серии тизеров, посвященных полностью закамуфлированному экстерьеру. Благодаря платформе MQB Evo, усовершенствованной версии текущей архитектуры, модель третьего поколения поступит в продажу в Европе в первом квартале 2024 года.

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Несмотря на камуфляж, легко заметить, что новый Tiguan менее квадратный, чем его предшественник. VW выбрал более округлый дизайн, похожий на электрический ID.4. Компания из Вольфсбурга говорит, что растянула автомобиль на 32 миллиметра до 4551 мм, а высоту увеличили на 5 мм до 1640 мм. Ширина и колесная база составляют 1939 мм и 2681 мм соответственно.

Имейте в виду, что эти пропорции касаются модели со стандартной колесной базой, поскольку VW пока не готов говорить о более длинном семиместном Tiguan Allspace. Недавний отчет показывает, что немецкий бренд хочет заменить более просторную производную отдельной моделью, а именно Tayron следующего поколения. Уже есть внедорожник с таким названием, изготовленный в Китае, но европейский вариант будет производиться в Германии и служить эквивалентом Skoda Kodiaq второго поколения.

Возвращаясь к обычному Tiguan 2024 года, он обещает быть более практичным, предлагая грузовой объем багажника 648 литров или на 33 литра больше, чем раньше. Кроме того, водитель и передний пассажир получат дополнительные 9 мм пространства для головы, тогда как сидящие сзади люди получают дополнительные 10 мм. Выберите более дорогую спецификацию, и VW установит массажные и вентилируемые сиденья с электрорегулировкой в 14 направлениях. Вы можете запрограммировать автоматическое включение подогрева и вентиляции сидений в зависимости от температуры на улице.

Хотя изображения интерьера не предоставлены, мы знаем, что меньшие версии Tiguan будут использовать 12,9-дюймовую информационно-развлекательную систему, тогда как более модные будут иметь большую 15-дюймовую систему. На некоторых фотографиях рядом можно легко увидеть, что сенсорный экран больше не интегрирован в центральную консоль.

VW остается немногословным по отношению к силовым агрегатам, говоря, что третье поколение Tiguan снова будет доступно с бензиновыми, дизельными и гибридными трансмиссиями. Мощность PHEV будет варьироваться от 201 до 268 лошадиных сил, предлагая запас хода на электричестве до 120 километров. Эти модели eHybrid впервые предложат более быструю зарядку от переменного тока и стандартную зарядку от постоянного тока.

По-прежнему Tiguan будет поставляться в передне- и полноприводных конфигурациях. Последняя деталь, которой поделился VW, касается эволюции динамического контроля шасси. Известный как DCC Pro он предлагается за дополнительную плату, теперь он может похвастаться двухклапанными амортизаторами, реагирующими быстрее, чтобы обеспечить более плавную езду. Tiguan также должен быть более безопасным на скользкой дороге и более комфортным благодаря уменьшению ощутимых вибраций благодаря лучшему выравниванию кузова во время движения по неровным поверхностям.

Поскольку VW обещает прекратить продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе к 2033 году, это, вероятно, последнее поколение Tiguan с ДВС на Старом континенте.