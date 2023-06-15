Минуло майже сім років відтоді, як Volkswagen представив поточний Tiguan. Отже, настав час познайомитися з його наступником.

До світової прем’єри цієї осені компактний кросовер демонструється в серії тизерів, присвячених повністю закамуфльованому екстер’єру. Завдяки платформі MQB Evo, вдосконаленій версії поточної архітектури, модель третього покоління надійде в продаж у Європі в першому кварталі 2024 року.

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Попри камуфляж, легко помітити, що новий Tiguan менш квадратний, ніж його попередник. VW вибрав більш округлий дизайн, схожий на електричний ID.4. Компанія з Вольфсбурга каже, що розтягнула автомобіль на 32 міліметри до 4551 мм, а висоту збільшили на 5 мм до 1640 мм. Ширина і колісна база складають 1939 мм і 2681 мм відповідно.

Майте на увазі, що ці пропорції стосуються моделі зі стандартною колісною базою, оскільки VW поки що не готовий говорити про довший семимісний Tiguan Allspace. Недавній звіт показує, що німецький бренд хоче замінити більш простору похідну окремою моделлю, а саме Tayron наступного покоління. Уже є позашляховик з такою назвою, виготовлений у Китаї, але європейський варіант буде виготовлятися в Німеччині та служити еквівалентом Skoda Kodiaq другого покоління.

Повертаючись до звичайного Tiguan 2024 року, він обіцяє бути більш практичним, пропонуючи вантажний об’єм багажника 648 літрів або на 33 літри більше, ніж раніше. Крім того, водій і передній пасажир отримають додаткові 9 мм простору для голови, тоді як люди, які сидять ззаду, отримують додаткові 10 мм. Виберіть дорожчу специфікацію, і VW встановить масажні та вентильовані сидіння з електрорегулюванням у 14 напрямках. Ви зможете запрограмувати автоматичне ввімкнення підігріву та вентиляції сидінь залежно від температури на вулиці.

Хоча зображень інтер’єру не надано, ми знаємо, що менші версії Tiguan використовуватимуть 12,9-дюймову інформаційно-розважальну систему, тоді як модніші матимуть більшу 15-дюймову систему. На деяких фотографіях поруч можна легко побачити, що сенсорний екран — це великий планшет, який більше не інтегрований у центральну консоль.

VW залишається небагатослівним щодо силових агрегатів, кажучи, що третє покоління Tiguan знову буде доступне з бензиновими, дизельними та гібридними трансмісіями. Потужність PHEV варіюватиметься від 201 до 268 кінських сил, пропонуючи запас ходу на електриці до 120 кілометрів. Ці моделі eHybrid вперше запропонують швидшу зарядку від змінного струму та стандартну зарядку від постійного струму.

Як і раніше, Tiguan буде поставлятися в передньо- і повнопривідних конфігураціях. Остання деталь, якою поділився VW, стосується еволюції динамічного контролю шасі. Відомий як DCC Pro, він пропонується за додаткову плату, тепер він може похвалитися двоклапанними амортизаторами, які реагують швидше, щоб забезпечити більш плавну їзду. Tiguan також повинен бути безпечнішим на слизькій дорозі та комфортнішим завдяки зменшенню відчутних вібрацій завдяки кращому вирівнюванню кузова під час руху по нерівних поверхнях.

Оскільки VW обіцяє припинити продажі автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння в Європі до 2033 року, це, ймовірно, останнє покоління Tiguan з ДВЗ на Старому континенті.