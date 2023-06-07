В интернете появилось фото уникального ЗАЗ-1701. Экспериментальная модель была аналогом Renault Kangoo и Volkswagen Caddy.

Немногие знают, что в 90-х разработали более вместительный вариант ЗАЗ “Таврия” с просторным салоном и большим багажником. Минивэн получил усиленную заднюю подвеску, увеличившую его грузоподъемность.

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ЗАЗ-1701 был разработан в 1993-1994 годах. За основу была взята грузовая версия "Таврии" ЗАЗ-1306 — ее особенностью было наличие лонжеронной рамы сзади и рессорной задней подвески.

Именно на базе ЗАЗ-1306 в НТЦ "ЗАЗ-Автотехника" создали пикап "Таврия", оборудовав сзади грузовую платформу. В случае с ЗАЗ-1701 на ее месте установили пассажирский отсек с большой площадью остекления и высокой крышей вроде Volkswagen Caddy первого поколения. Разработчики считали такой автомобиль трехдверным универсалом, хотя в наши дни его назвали бы минивэном.

Колесную базу ЗАЗ "Таврия" продлили на 127 мм, что увеличило пространство для ног задних пассажиров и объем багажника. Кстати, благодаря рессорной подвеске грузоподъемность ЗАЗ-1701 увеличилась на 100 кг.

Сначала минивэн ЗАЗ имел стандартный задний борт от "Таврии", но впоследствии его заменили полноценной дверью багажника, что облегчило посадку и высадку.

ЗАЗ-1701 неоднократно демонстрировались на разных автовыставках и практическая семейная модель получила одобрение у руководства предприятия, однако в серию так и не пошла. Выпустили всего несколько опытных экземпляров.

В 90-х Запорожский автозавод переживал не лучшие времена и не имел финансовых возможностей расширить модельный ряд. К тому же существовал риск, что более дорогой ЗАЗ-1701 не будет покупаться, как это было с еще одной семейной моделью ЗАЗ-1105 "Дана", которую сняли с производства.