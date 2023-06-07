В інтернеті з'явились фото унікального ЗАЗ-1701. Експериментальна модель була аналогом Renault Kangoo та Volkswagen Caddy.

Мало хто знає, що у 90-х розробили більш місткий варіант ЗАЗ "Таврія" з просторим салоном та великим багажником. Мінівен отримав посилену задню підвіску, що збільшила його вантажопідйомність.

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ЗАЗ-1701 розробили у 1993-1994 роках. За основу було взято вантажну версію "Таврії" ЗАЗ-1306 — її особливістю була наявність лонжеронної рами ззаду та ресорної задньої підвіски.

Саме на базі ЗАЗ-1306 у НТЦ "ЗАЗ-Автотехніка" створили пікап "Таврія", обладнавши ззаду вантажну платформу. У випадку із ЗАЗ-1701 на її місці встановили пасажирський відсік із великою площею скління та високим дахом — на кшталт Volkswagen Caddy першого покоління. Розробники вважали таке авто тридверним універсалом, хоча в наші дні його назвали б мінівеном.

Колісну базу ЗАЗ "Таврія" подовжили на 127 мм, що збільшило простір для ніг задніх пасажирів та об'єм багажника. До речі, завдяки ресорній підвісці вантажопідйомність ЗАЗ-1701 збільшилась на 100 кг.

Спочатку мінівен ЗАЗ мав стандартний задній борт від "Таврії", але згодом його замінили повноцінними дверима багажника, що полегшило посадку та висадку.

ЗАЗ-1701 неодноразово демонстрували на різних автовиставках і практична сімейна модель отримала схвалення у керівництва підприємства, проте у серію так і не пішла. Випустили лише кілька дослідних екземплярів.

У 90-х Запорізький автозавод переживав не найкращі часи та не мав фінансових можливостей розширити модельний ряд. До того ж, існував ризик, що дорожчий ЗАЗ-1701 не купуватимуть, як це було із ще однією сімейною моделлю ЗАЗ-1105 "Дана", яку зняли з виробництва.