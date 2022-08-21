Автомобиль, который должен был погибнуть еще сорок лет назад, в днепровском музее "Машины времени" отреставрировали до "оригинального" состояния. Хотя понятие оригинальности для опытного образца – явление нестабильное.

Новая модель автомобиля рождается подолгу. Около десяти лет параллельно идут два процесса. За кульманами в КБ работают конструкторы, а на дорогах и полигонах идут испытания опытных образцов будущей машины, воплощающих необходимые усовершенствования. Приходится строить несколько поколений таких тестовых образцов, как правило, не менее трех-четырех. Каждое поколение становится все ближе к серийному прототипу внешне и все более совершенным с технической точки зрения.

Перед прототипом ЗАЗ-1102 “Перспектива” 1976 года из музея “Машины времени” было еще несколько поколений ходовых образцов. Примечательно, что многие были завершены стилистически.

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Каждая мини-серия ходовых прототипов состоит из двух-четырех одинаковых машин и может иметь свое узкое назначение: обкатка нового варианта ходовой, носитель нового двигателя, проверка прочности кузова и т.д. Подобные автомобили у всех мировых производителей не принято сохранять, их уничтожают по завершении программы испытаний. Они часто не имеют товарного вида, состоят из сделанных по обходным технологиям деталей, а местами вообще из деталей от других машин.

ЗАЗ "Перспектива" образца 1976 г. существовала в трех экземплярах: белого, желто-золотистого и вишневого цветов. Известна судьба двух первых.

На ходовых прототипах часто есть признаки конструкторских ошибок, следы аварий и ремонтов на скорую руку, а под капотом иногда обнаруживаются "чужие" агрегаты. Словом, даже "при жизни" ходовые прототипы прячут от журналистов, и даже разбитые в краш-тестах останки машин хранят в труднодоступных местах (чему журналисты "Авто 24" не раз были свидетелями, в том числе на европейских полигонах).

Поэтому случай с “Перспективой” – так условно называли прототипы будущей “Таврии” – можно считать уникальным. Эту машину (она была белой) не уничтожили каким-то чудом. Уже в конце 1980-х годов заводской водитель-испытатель Иван Кошкин нашел ее в заброшенном состоянии в ангаре опытного производства. У нее был неисправный двигатель – тоже экспериментальный мелитопольский агрегат, не пошедший в серию.

Типичные нюансы ходовых прототипов: грубые сварочные швы и "чужие" детали. Ручки и печка от "Жигулей", кнопка двери с "ушастого" ЗАЗ-966/-968, унифицированные клавиши электропереключателей.

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Машину разрешили выкупить, испытатель установил на нее иномарочный мотор – 1,0-литровый Renault 689-01, тоже "недобитый", из тестового парка, и такую же коробку с Audi 50. Если привести машину в строй в плане техники для опытного испытателя не составляло проблем, то с регистрацией в ГАИ трудностей было больше. Потому что у машины не было документов. Удалось зарегистрировать ее на документы какого-то Fiat 1937 года выпуска – как переделанную с использованием современных деталей.

Днепровский музей отреставрировал редкий прототип "Таврии", превратив его в один из своих самых интересных экспонатов.

Машина использовалась по назначению, потом долго “отдыхала”, а уже в наши дни Иван Павлович уступил ее в пользу музея “Машины времени”. Она своим ходом добралась до музея и некоторое время украшала экспозицию. Но, чтобы обеспечить сохранность для следующих поколений, руководитель заведения Михаил Прудников принял решение отреставрировать ее, и в первую очередь кузов.

ЗАЗ-1102 "Перспектива" 1976 года имеет не типичный для В-класса кузов седан: сказывались традиционные предпочтения отечественного потребителя.

Интересно, что цвет “охра золотистая” для восстановленного раритета выбирали посетители музея и почитатели автомобильной истории. Путем опроса в интернете был выбран золотистый цвет – один из трех, которыми были окрашены три реальных прототипа в 1976 году. 18 августа автомобиль ЗАЗ-1102 "Перспектива" занял почетное место в экспозиции музея.

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