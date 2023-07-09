Безумный автобус "Циклоп" был создан для съемки фильма и обошелся в 2,7 миллиона долларов на современные деньги.

Автобус "Циклоп" - самый смешной и страшный автобус, который стал героем поразительного фильма. Название “Циклоп” происходит от гигантского дополнительного фонаря спереди.

В то время, когда кинематограф не использовал компьютерную графику для получения спецэффектов, технические специалисты создавали поистине грандиозные проекты. Автобус "Циклоп" (Cyclops) - одно из таких транспортных средств.

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"Циклоп" - смешной, но потрясающий автобус из не менее смешного фильма "Большой автобус", вышедший на экраны в 1976 году. Это пародия на фильмы-катастрофы, как "Титаник" "Полярный экспресс" и "Скорость" (хотя они, возможно, вышли значительно позже).

Фильм “Большой автобус” не привлек внимания публики и не стал хитом для Paramount Pictures, хотя сейчас он считается одной из лучших комедий 70-х годов. Автобус "Циклоп" - главная причина, почему фильм стал удивительным.

В фильме автобус "Циклоп" играет роль дорожного круизного лайнера, путешествующего по обычным дорогам между Нью-Йорком и Денвером. Он принадлежал компании Coyote Bus Lines, и был совсем не похож на настоящие междугородные автобусы того времени. Он был массивный как по длине (33,5 метра), так и высоте (5,5 метра), не считая съемного стеклянного купола на задней части. В фильме он ездил на скорости 90 миль в час (т.е. 145 км/ч), что для автобуса того времени действительно было фантастикой.

Киношный "Циклоп" имел много инноваций, поражающих и через 50 лет после его создания. Например, автоматическое шиномонтажное устройство, позволяющее заменить колесо во время движения автобуса на скорости, выбросив неисправную шину на обочину. Была также автоматическая система мойки окон, которой можно было управлять при движении автобуса, что позволяло пассажирам в любое время иметь идеальный обзор. Для удобств пассажиров в автобус вмонтировали бар в азиатском стиле, боулинг, бассейн и ресторан.

Но самым инновационным механизмом Cyclops был реактор на передней части, позволявший ему путешествовать без остановки для дозаправки.

В реальной жизни «Циклоп» не обладал ядерной энергией, но это не значит, что он был менее впечатляющим. Это был не автобус, а два сочлененных грузовика с кабиной над двигателем. Они были соединены на шарнирной части для создания иллюзии единого транспортного средства.

Cyclops обошелся Paramount в колоссальные 500 000 долларов США, то есть примерно 2,7 миллиона долларов США на сегодняшние деньги с поправкой на инфляцию.

У "Циклопа" было 32 колеса, хотя и они не могли самостоятельно меняться, как в фильме. Во втором отделе также был водитель, но он не видел дороги, поэтому первый водитель имел с ним по аудиосвязи.

Между съемками две части автобуса ездили отдельно. Они соединялись через 45 минут только тогда, когда включались камеры. В случае чрезвычайной ситуации второй водитель имел рычаг быстрого освобождения, который он мог потянуть, чтобы отсоединить его от передней части.

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Многое из того, что было показано о «Циклопе» на экране, не существовало в реальной жизни. У каждого окна были сиденья, чтобы создать впечатление, что автобус загружен пассажирами. Но остальное пространство было пустым, занятым стальной рамой, которая была необходима для удержания автобуса на месте в последней сцене висения на скале. Боулинг и бассейн существовали только на съемочной площадке студии Paramount. Облом, мы в курсе.

Автобус никогда не покидал район Лос-Анджелеса, за исключением одноразовой поездки в Сан-Диего, где боссы Paramount организовали рекламное мероприятие для фильма. Вскоре после этого транспортное средство было утилизировано – жаль, учитывая, сколько денег он стоил, и особенно, каким удивительным он вышел.