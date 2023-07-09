Божевільний автобус "Циклоп" був створений для знімання фільму та обійшовся у 2,7 мільйона доларів на сучасні гроші.

Автобус “Циклоп” – найсмішніший і найстрашніший автобус, який став героєм вражаючого фільму. Назва “Циклоп” походить від гігантського додаткового ліхтаря спереду.

У той час, коли кінематограф не використовував комп’ютерну графіку для отримання спецефектів, технічні спеціалісти створювали справді грандіозні проєкти. Автобус “Циклоп” (Cyclops) – один з таких транспортних засобів.

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“Циклоп” — смішний, але приголомшливий автобус із не менш смішного фільму “Великий автобус”, який вийшов на екрани в 1976 році. Це пародія на фільми-катастрофи, як от “Титанік” “Полярний експрес” та “Швидкість” (хоча вони, можливо, вийшли значно пізніше).

Фільм “Великий автобус” не привернув уваги публіки та не став хітом для Paramount Pictures, хоча зараз він вважається однією з найкращих комедій 70-х років. Автобус “Циклоп” – головна причина, чому фільм став дивовижним.

У фільмі автобус “Циклоп” грає роль дорожнього круїзного лайнера, який подорожує звичайними дорогами між Нью-Йорком і Денвером. Він належав компанії Coyote Bus Lines, і був зовсім не схожий на справжні міжміські автобуси того часу. Він був масивний як за довжиною (33,5 метра), так і висотою (5,5 метра), не враховуючи знімний скляний купол на задній частині. У фільмі він їздив на швидкості 90 миль на годину (тобто 145 км/год), що для автобуса того часу справді було фантастикою.

Кіношний “Циклоп” мав багато інновацій, які вражають і через 50 років після його створення. Наприклад, автоматичний шиномонтажний пристрій, який дозволяв замінити колесо під час руху автобуса на швидкості, викинувши несправну шину на узбіччя. Була також автоматична система миття вікон, якою можна було керувати під час руху автобуса, що дозволяло пасажирам у будь-який час мати ідеальний огляд. Для зручностей пасажирів в автобус ніби-то вмонтували бар в азійському стилі, боулінг, басейн та ресторан.

Але найбільш інноваційним механізмом Cyclops був реактор на передній частині, який дозволяв йому подорожувати без зупинки для дозаправки.

У реальному житті «Циклоп» не мав ядерної енергії, але це не означає, що він був менш вражаючим. Це був не автобус, а дві зчленовані вантажівки з кабіною над двигуном. Вони були з’єднані на шарнірній частині, щоб створити ілюзію єдиного транспортного засобу.

Cyclops обійшовся Paramount у колосальні 500 000 доларів США, тобто приблизно 2,7 мільйона доларів США на сьогоднішні гроші, з поправкою на інфляцію.

У “Циклопа” було 32 колеса, хоча й вони не могли самостійно змінюватись, як у фільмі. У другому відділі також був водій, але він не бачив дороги, тому перший водій мав з ним з аудіозв’язок.

Між фільмуванням дві частини автобуса їздили окремо. Вони з’єднувались за 45 хвилин лише тоді, коли вмикалися камери. На випадок надзвичайної ситуації другий водій мав важіль швидкого звільнення, який він міг потягнути, щоб від’єднати його від передньої частини.

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Багато з того, що було показано про “Циклопа” на екрані, не існувало в реальному житті. Біля кожного вікна були сидіння, щоб створити враження, що автобус завантажений пасажирами. Але решта простору була порожня, зайнята сталевою рамою, яка була необхідна для утримання автобуса на місці в останній сцені висіння на скелі. Боулінг і басейн існували лише на знімальному майданчику студії Paramount. Облом, ми в курсі.

Автобус ніколи не залишав район Лос-Анджелеса, за винятком одноразової поїздки до Сан-Дієго, де боси Paramount організували рекламний захід для фільму. Невдовзі після цього транспортний засіб було утилізовано – шкода, враховуючи, скільки грошей він коштував, і а особливо, яким дивовижним він вийшов.