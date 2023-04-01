Покинутий Fiat 124 вдалося вимити до чудового стану.

Цей 124 Sport Spider 1979 року виготовлення, один із найкрасивіших кабріолетів, які коли-небудь виходили з заводу Fiat, простояв у гаражі цілих 38 років. Причина невідома – може машина набридла власнику, а може просто зламалась, і він не мав часу її полагодити.

Авто стояло в гаражі, але це не захистило його від пилу та мишей, які проникли як у кабіну, так і в моторний відсік.

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На щастя, за останні роки методи прибирання суттєво змінилися, і навіть покинуті знахідки в сараї можна чудово відновити. Цей Fiat, який власник хотів почистити, є ідеальним доказом.

Запорошений і смердючий 124 Sport Spider отримав вражаюче оновлення. Срібляста фарба знову сяє, а коричневі та червоні смуги, які прикрашають лінію пояса, все ще залишаються цілими, що дивно після майже чотирьох десятиліть зберігання. Але більш вражаюче те, що червоно-чорний салон виглядає майже як новий після того, як усі щурячі гнізда та величезну кількість бруду було очищено пилосмоком і змито.

Після такої мийки та чистки кабріолет готовий знайти нового власника і знову виїхати на дороги загального користування. Якщо, звичайно, йому полагодять двигун, бо він не працює. Загалом, цей 124 Sport Spider виглядає як справжній уцілілий автомобіль, яким можна було б їздити кілька років без відновлення.

Нагадаємо, 124 Sport Spider, родстер, розроблений Pininfarina, був представлений у 1966 році як заміна Pininfarina Cabriolet. Fiat виробляв цей автомобіль протягом майже 20 років, аж до 1985 року.

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Протягом багатьох років Sport Spider отримав кілька незначних модернізацій і використовував різноманітні чотирициліндрові двигуни. Спочатку запущений з 1,4-літровим агрегатом потужністю 90 кінських сил, наприкінці 1970-х років Sport Spider отримав 2,0-літровий двигун потужністю понад 100 коней. Fiat також запропонував версію Abarth Rally потужністю 126 кінських сил. У 2016 році італійська компанія відродила цю назву, використовуючи основу Mazda Miata MX-5 четвертого покоління. Сучасний 124 Spider був знятий з виробництва у 2019 році.

Але на сьогодні досить історії. Натисніть кнопку відтворення нижче, щоб побачити, як цей прекрасний Fiat повертається до життя після майже 40 років: