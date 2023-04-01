Покинутый Fiat 124 удалось вымыть до отличного состояния.

Этот 124 Sport Spider 1979 года изготовления, один из самых красивых кабриолетов, когда-либо выходивших из завода Fiat, простоял в гараже целых 38 лет. Причина неизвестна – может, машина надоела владельцу, а может просто сломалась, и у него не было времени ее починить.

Автомобиль стоял в гараже, но это не защитило его от пыли и мышей, которые проникли как в кабину, так и в моторный отсек.

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К счастью, в последние годы методы уборки существенно изменились, и даже заброшенные находки в сарае можно прекрасно восстановить. Этот Fiat, который владелец хотел почистить, является идеальным подтверждением.

Пыльный и вонючий 124 Sport Spider получил впечатляющее обновление. Серебристая краска снова сияет, а коричневые и красные полосы, украшающие линию пояса, все еще остаются целыми, что удивительно после четырех десятилетий хранения. Но более впечатляюще то, что красно-черный салон выглядит почти как новый после того, как все крысиные гнезда и огромное количество грязи были очищены пылесосом и смыты.

После такой мойки и чистки кабриолет готов найти нового владельца и снова уехать на дороги общего пользования. Если, конечно, ему починят двигатель, потому что он не работает. В общем, этот 124 Sport Spider выглядит как настоящий уцелевший автомобиль, на котором можно было бы ездить несколько лет без восстановления.

Напомним, 124 Sport Spider, родстер, разработанный Pininfarina, был представлен в 1966 году как замена Pininfarina Cabriolet. Fiat производил этот автомобиль почти 20 лет, вплоть до 1985 года.

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В течение многих лет Sport Spider получил несколько незначительных модернизаций и использовал различные четырехцилиндровые двигатели. Первоначально запущенный с 1,4-литровым агрегатом мощностью 90 лошадиных сил, в конце 1970-х годов Sport Spider получил 2,0-литровый двигатель мощностью более 100 лошадей. Fiat также предложил версию Abarth Rally мощностью 126 лошадиных сил. В 2016 году итальянская компания возродила это название, используя основу Mazda Miata MX-5 четвертого поколения. Современный 124 Spider был снят с производства в 2019 году.

Но на сегодняшний день достаточно истории. Нажмите кнопку воспроизведения ниже, чтобы увидеть, как этот прекрасный Fiat возвращается к жизни спустя почти 40 лет: