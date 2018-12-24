Дизайнер попытался представить пикап на базе "заряженного" Skoda Kodiaq RS.

Чешская марка Skoda активно создает новые внедорожники, однако к пикапам еще “руки не дошли”. Известный автомобильный дизайнер, работающий под брендом X-Tomi Design, нарисовал возможный пикап Skoda. За основу он взял "заряженный" кроссовер Kodiaq RS и "отрезал" заднюю часть кузова, приделав к нему открытый грузовой отсек.

Таким образом получился очень крутой пикап, который пришелся бы по вкусу не только европейским, но и украинским фермерам. Особенно если бы цена оставалась традиционно для моделей марки Skoda достаточно разумной.

Напомним, что Skoda Scala представлена официально.