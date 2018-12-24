Дизайнер спробував уявити пікап на базі "зарядженого" Skoda Kodiaq RS.

Чеська марка Skoda активно створює нові позашляховики, однак до пікапів ще "руки не дійшли". Відомий автомобільний дизайнер, який працює під брендом X-Tomi Design, намалював можливий пікап Skoda. За основу він взяв "заряджений" кросовер Kodiaq RS та "відрізав" задню частину кузова, приробивши до нього відкритий вантажний відсік.

Таким чином вийшов дуже крутий пікап, який припав би до смаку не лише європейським, але й українським фермерам. Особливо якщо б ціна залишалась традиційно для моделей марки Skoda досить розумною.

Нагадаємо, що Skoda Scala представлена офіційно.