Два автопроизводителя поборются за армейский контракт минобороны США стоимостью 5 миллиардов долларов на новые тактические грузовики.

В июне 2022 года армия США объявила о желании заменить устаревшие грузовики, а именно тяжелые тактические транспортные средства. Пентагон ожидает заключить контракт в декабре этого года, и среди традиционных производителей на тендер выставят свою продукцию два новых: American Rheinmetall Vehicles и GM Defense.

Сумма контракта составит 5 миллиардов долларов за поставку примерно 5700 автомобилей.

Также интересно Американская армия будет тестировать новые бронированные амфибии: фото

Армия хочет видеть у себя автомобили, которые могут перевозить грузы, но и способны выполнять военные задачи. Согласно объявленным спецификациями, они также должны иметь “улучшенные системы безопасности водителя, повышенную внедорожную мобильность, кибербезопасность, машинное обучение, искусственный интеллект, улучшенную живучесть и экономию топлива среди других новых технологий”.

Американская компания Rheinmetall еще в мае прошлого года показала новую платформу HX3, и на данный момент она представлена в трех конфигурациях (гаубица, контейнеровоз и кран), однако платформа может использоваться и для других целей.

Смотрите видео о создании Rheinmetall HX3: