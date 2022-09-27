Два автовиробники позмагаються за армійський контракт міноборони США вартістю 5 мільярдів доларів на нові тактичні вантажівки.

В червні 2022 року армія США оголосила про бажання замінити застарілі вантажівки, а саме важкі тактичні транспортні засоби. Пентагон очікує укласти контракт у грудні цього року, і серед традиційних виробників на тендер виставлять свою продукцію два нових: American Rheinmetall Vehicles і GM Defense.

Сума контракту складатиме 5 мільярдів доларів за поставку приблизно 5700 автомобілів.

Також цікаво американська армія тестуватиме нові амфібії

Армія хоче бачити у себе автомобілі, які можуть перевозити вантажі, але й здатні виконувати військові завдання. Згідно з оголошеними специфікаціями, вони також повинні мати «вдосконалені системи безпеки водія, підвищену позашляхову мобільність, кібербезпеку, машинне навчання, штучний інтелект, покращену живучість та економію палива серед інших нових технологій».

Американська компанія Rheinmetall ще в травні минулого року показала нову платформу HX3, і на цей момент вона представлена ​​в трьох конфігураціях (гаубиця, контейнеровоз та кран), однак платформа може використовуватись і для інших цілей.

Дивіться відео про створення Rheinmetall HX3: