Чешский дизайнер нарисовал рендеры автомобиля для гонок DTM, взяв за основу внедорожник Duster.

Ducia/Renault Duster – бюджетный внедорожник, но ему никогда не суждено погонять на трассах DTM. Впрочем, чешский дизайнер Ростислав Прокоп так не считает. На своем рендере он так переделал Duster, что ему хоть сейчас на кольцо. Машина стала ниже (клиренс вообще где-то 1-2 см), получила расширители колесных арок, огромные диски с низкопрофильными шинами, а главное – огромный спойлер, отвечающий за прижимную силу на больших скоростях.

Конечно, это лишь компьютерный рисунок, но кто запретит мечтать?

Напомним, что Renault Duster готовят к обновлению.