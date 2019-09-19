Чеський дизайнер намалював рендери автомобіля для перегонів DTM, взявши за основу позашляховик Duster.

Ducia/Renault Duster – бюджетний позашляховик, і йому ніколи не судилося поганяти на трасах DTM. Втім, чеський дизайнер Ростислав Прокоп так не вважає. На своєму рендері він так переробив Duster, що йому хоч зараз на кільце. Машина стала нижчою (кліренс взагалі десь 1-2 см), отримала розширювачі колісних арок, величезні диски з низкопрофільними шинами, а головне – величезний спойлер, який відповідає за притискну силу на великих швидкостях.

Звичайно, це лише комп'ютерний малюнок, але ж хто заборонить мріяти?

Нагадаємо, що Renault Duster готують до оновлення.