Дизайнеры издания Motor1 сделали компьютерный рисунок.

Автомобильные шпионы постоянно фотографируют закамуфлированные Mercedes-Benz S-класса на испытаниях. Это свидетельствует по то, что премьера новинки не за горами – скорее всего, ее покажут уже в 2021 году или даже в конце 2020-го. Однако точно сказать, как будет выглядеть новый "Эс-класс", пока никто не может. Поэтому дизайнеры издания Motor1 сделали компьютерный рисунок.

Читайте также: военные Mercedes G-класса распродают за недорого

Они предполагают, что S-класс нового поколения не будет революционным по дизайну – производитель сохранит плавные линии и несколько выштамповок. Плавность кузова может быть подчеркнута дверными ручками, которые, как в "Теслы", выходят наружу по требованию.

Не исключено, что у седана будет более массивная решетка радиатора, а также новая оптика.

Компьютерный рисунок Mercedes-Benz S-класса следующего поколения / Motor1

Внутри произойдут более существенные изменения: в частности, вместо двух горизонтальных экранов может появиться один большой вертикальный посередине. Ничего не напоминает?

Также интересно: тест-драйв Mercedes-Benz S-класса