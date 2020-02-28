Дизайнери видання Motor1 зробили комп'ютерний малюнок.

Автомобільні шпигуни постійно фотографують закамуфльовані Mercedes-Benz S-класу на випробуваннях. Це свідчить по те, що прем'єра новинки не за горами – швидше за все, її покажуть вже у 2021 році чи навіть наприкінці 2020-го. Однак точно сказати, як буде виглядати новий “Ес-Клас”, поки що сказати ніхто не може. Тому дизайнери видання Motor1 зробили комп'ютерний малюнок.

Читайте також: військові Mercedes G-класу розпродають за недорого

Вони припускають, що S-клас нової генерації не буде революційним за дизайном – виробник збереже плавні лінії та кілька виштамповок. Плавність кузова може бути підкреслена дверними ручками, які, як у «Тесли», виходять назовні за вимогою.

Не виключено, що у седана буде більш масивна решітка радіатора, а також нова оптика.

Комп’ютерний малюнок Mercedes-Benz S-класу наступного покоління / Motor1

Всередині відбудуться більш істотні зміни: зокрема, замість двох горизонтальних екранів може з’явитись один великий вертикальний посередині. Нічого не нагадує?

Також цікаво: тест-драйв Mercedes-Benz S-класу..