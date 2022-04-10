Американский производитель Jeep показал на фан-фестивале Easter Jeep Safari 7 концептуальных моделей.

Среди новинок – четыре варианта Wrangler, два пикапа Gladiator, а также специальная версия Grand Cherokee.

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Самым важным концептом на презентации стал электрический вариант классического Wrangler, получивший название Magneto. После первого прототипа вторая версия имеет более эффективный электродвигатель, развивающий мощность 460 кВт (625 л.с.) и развивающий крутящий момент 1152 Нм. Питание для новинки обеспечивает батарея емкостью 70 кВт г. По своим характеристикам новый Magneto вдвое мощнее и имеет втрое большую тягу, чем первый прототип.

Jeep Wrangler Magneto 2.0

Интересно, что коробка передач – механическая 6-ступенчатая. На разгон от 0 до 96 км/ч электромобилю требуется всего 2 секунды, что является абсолютным рекордом для моделей Wrangler.

Концепт Magneto 2.0 также получил 40-дюймовые легкосплавные диски, кузовные панели из карбона, передний мост Dynatrac 60 Pro-Rock, задний мост Dynatrac 80, блокировку и специально изготовленные элементы привода. Автомобиль был создан на базе двухдверной модификации Wrangler, но колесную базу удлинили на 305 мм, а дорожный просвет увеличили на 76 мм.

Второй по важности новинкой стала новая версия внедорожника Grand Cherokee, который оснастили силовым агрегатом PHEV. Автомобиль имеет богатую комплектацию Trailhawk с 20-дюймовыми колесными дисками. Также новинка выделяется особой окраской синего цвета, черными рейлингами на крыше, а также отличиями в интерьере.

Jeep Grand Cherokee Trailhawk 4xe Concept

Компания Jeep, отметившая в прошлом году свое 80-летие, черпала вдохновение для концепта в первом детище компании – армейском вездеходе Willys 1941 года. Автомобиль создан на базе гибридной модели Wrangler 4xe и окрашен в особый матовый оливковый цвет, удачно сочетающийся с мягким бежевым верхом. Также на концепте установили 17-дюймовые диски Fifteen52 и 35-дюймовую внедорожную резину. Кроме того, модель получила увеличенный на 51 мм дорожный просвет, половинчатую дверь и лебедку Warn.

Jeep '41 Concept

Версия Wrangler Rubicon создана в честь появления 20 лет тому назад первой модели в этом исполнении. Автомобиль окрашен в цвет Granite Crystal с красным салоном. Он оснащается 6,4-литровым V8, имеющим два режима работы выхлопной системы. Любители бездорожья оценят 17-дюймовые диски Mopar с 37-дюймовой резиной, увеличенный на 51 мм дорожный просвет, а также защиту днища.

Jeep Wrangler Rubicon

Jeep Bob создан на базе пикапа Gladiator и напоминает модель Wrangler с короткой грузовой платформой. Название – ссылка на термин "bobbing", что означает уменьшение заднего свеса для улучшения проходимости. Крылья также изменены, чтобы вместить 20-дюймовые диски с 40-дюймовой массивной резиной. К другим внешним изменениям относятся мягкая оранжевая крыша, защитный каркас в кузове, дополнительная светодиодная оптика на бампере. Концепт оснащен 3-литровым дизельным V6, мостами Dynatrac Pro-Rock 60, специальной подвеской с увеличенным на 76 мм дорожным просветом, амортизаторами King Coils и Bypass.

Jeep Bob

Концепт D-Coder на базе пикапа Gladiator выкрашен в яркий красный цвет Maraschino Red. Автомобиль получил 35 различных элементов Jeep Performance Parts, подготовленных подразделением Mopar. В частности, новинка получила модульный бампер, шноркель, фронтальную защиту с лебедкой, светодиодную светотехнику, боковую защиту кузова, двери с трубчатым каркасом, багажник Thule и другие опции.

Jeep Performance Parts D-Coder

Прототип Birdcage на базе Wrangler 4Xe подготовлен с использованием элементов Jeep Performance Parts. Название "клетка" выбрано неслучайно. Автомобиль окрашен в коричневый цвет с синими 4xe акцентами и графикой Rubicon. На крыльях расположены ДХВ, на крыше – дополнительная LED-светотехника, рейлинг Rhino-Rack, защита двигателя и трансмиссии, лебедка, комплект 37-дюймовых шин BFGoodrich KM3, амортизаторы Fox и комплект для увеличения клиренса на 51 мм.

Jeep Performance Parts Birdcage