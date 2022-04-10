Американський виробник Jeep показав на фан-фестивалі Easter Jeep Safari 7 концептуальних моделей.

Серед новинок – чотири варіанти Wrangler, два пікапи Gladiator, а також спеціальна версія Grand Cherokee.

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Найважливішим концептом на презентації став електричний варіант класичного Wrangler, який отримав назву Magneto. Після першого прототипу друга версія має більш ефективний електродвигун, який розвиває потужність 460 кВт (625 к.с.) й розвиває крутний момент 1152 Нм. Живлення для новинки забезпечує батарея місткістю 70 кВт г. За своїми характеристиками новий Magneto вдвічі потужніший і має втричі більшу тягу, ніж перший прототип.

Jeep Wrangler Magneto 2.0

Цікаво, що коробка передач – механічна 6-ступінева. На розгін від 0 до 96 км/год електромобілю потрібно всього 2 секунди, що є абсолютним рекордом для моделей Wrangler.

Концепт Magneto 2.0 також отримав 40-дюймові легкосплавні диски, кузовні панелі з карбону, передній міст Dynatrac 60 Pro-Rock, задній міст Dynatrac 80, блокування та спеціально виготовлені елементи приводу. Автомобіль створено на базі дводверної модифікації Wrangler, але колісну базу подовжили на 305 мм, а дорожній просвіт збільшили на 76 мм.

Другою за важливістю новинкою стала нова версія позашляховика Grand Cherokee, який оснастили силовим агрегатом PHEV. Автомобіль має багату комплектацію Trailhawk, з 20-дюймовими колісними дисками. Також новинка відрізняється особливим забарвленням синього кольору, чорними рейлінгами на даху, а також відмінностями в інтер'єрі.

Jeep Grand Cherokee Trailhawk 4xe Concept

Компанія Jeep, що відзначила минулого року своє 80-річчя, черпала натхнення для концепту в першому дітищі компанії – армійському всюдиході Willys 1941 року. Автомобіль створений на базі гібридної моделі Wrangler 4xe і пофарбований в особливий матовий оливковий колір, який вдало поєднується з м'яким бежевим верхом. Також на концепті встановили 17-дюймові диски Fifteen52 та 35-дюймову позашляхову гуму. Крім того, модель отримала збільшений на 51 мм дорожній просвіт, половинчасті двері та лебідку Warn.

Jeep '41 Concept

Версія Wrangler Rubicon створена на честь появи 20 років тому першої моделі у цьому виконанні. Автомобіль пофарбований у колір Granite Crystal із червоним салоном. Він оснащується 6,4-літровим V8, що має два режими роботи вихлопної системи. Любителі бездоріжжя оцінять 17-дюймові диски Mopar із 37-дюймовою гумою, збільшений на 51 мм дорожній просвіт, а також захистом днища.

Jeep Wrangler Rubicon

Jeep Bob створено на базі пікапа Gladiator і нагадує модель Wrangler із короткою вантажною платформою. Ім'я є посиланням на термін "bobbing", що означає зменшення заднього звису для поліпшення прохідності. Крила також змінені, щоб вмістити 20-дюймові диски з 40-дюймовою масивною гумою. До інших зовнішніх змін відносяться помаранчевий м'який дах, захисний каркас у кузові, додаткова світлодіодна оптика на бампері. Концепт оснащений 3-літровим дизельним V6, мостами Dynatrac Pro-Rock 60, спеціальною підвіскою зі збільшеним на 76 мм дорожнім просвітом, амортизаторами King Coils та Bypass.

Jeep Bob

Концепт D-Coder на базі пікапа Gladiator пофарбований у яскравий червоний колір Maraschino Red. Автомобіль отримав 35 різних елементів Jeep Performance Parts підготовлених підрозділом Mopar. Зокрема, новинка отримала модульний бампер, шноркель, фронтальний захист з лебідкою, світлодіодну світлотехніку, бічний захист кузова, двері з трубчастим каркасом, багажник Thule та інші опції.

Jeep Performance Parts D-Coder

Прототип Birdcage на базі Wrangler 4Xe також підготовлено з використанням елементів Jeep Performance Parts. Назва "клітина" вибрана не випадково. Автомобіль пофарбований у коричневий колір із синіми акцентами 4xe та графікою Rubicon. На крилах розташовані ДХВ, на даху – додаткова LED-світлотехніка, рейлінги Rhino-Rack, захист двигуна та трансмісії, лебідка, комплект 37-дюймових шин BFGoodrich KM3, амортизатори Fox та комплект для збільшення кліренсу на 51 мм.

Jeep Performance Parts Birdcage