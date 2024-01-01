Какими электромобилями владельцы довольны больше всего: исследование

Как отмечает Carscoops, несмотря на падение продаж на 11% до 15 383 единиц, немецкий электрокроссовер превзошел другие популярные модели по показателю удовлетворенности покупателей. Исследование JD Power оценивало транспортные средства по 1000-балльной шкале в нескольких ключевых сферах.

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В них вошли запас хода и скорость зарядки батареи, стоимость владения, удовольствие от вождения, точность заявленного запаса хода, публичный доступ к зарядке, легкость домашней зарядки, дизайн, безопасность, технические характеристики, опыт обслуживания, а также общее качество и надежность.

Всего было опрошено 6164 владельцев моделей полностью электрических и плагин-гибридных моделей 2024 и 2025 годов. После анализа отзывов BMW iX набрал 790 баллов из 100 возможных и получил первое место в категории премиальных электромобилей. Второе место заняла еще одна модель баварского автопроизводителя – BMW i4, набравшая 783/1000 баллов.

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За ней шли Rivian R1S, Tesla Model 3 и Polestar 2 с 770, 767 и 764 баллами соответственно. Общая средняя оценка премиальных электромобилей составила 756 очков, а Tesla Model Y (749), Audi Q8 e-tron (722) и Cadillac Lyriq (717) набрали даже более низкое количество баллов.

В то же время лидером среди электрических моделей массового рынка стал Hyundai Ioniq 6 с рейтингом в 751 балл. Однако, исследование учитывало, что Tesla Model 3 и Model Y являются представителями премиума, однако, можно смело считать, что они в целом являются моделями массового рынка, поскольку их продажи являются одними из самых высоких в мире.