Якими електромобілями власники задоволені найбільше: дослідження

Як зазначає Carscoops, попри падіння продажів на 11% до 15 383 одиниць, німецький електрокросовер перевершив інші популярні моделі за показником задоволення покупців. Дослідження JD Power оцінювало транспортні засоби за 1000-бальною шкалою в кількох ключових сферах.

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До них увійшли запас ходу та швидкість зарядки батареї, вартість володіння, задоволення від водіння, точність заявленого запасу ходу, публічний доступ до заряджання, легкість домашньої зарядки, дизайн, безпека, технічні характеристики, досвід обслуговування, а також загальна якість і надійність.

Загалом було опитано 6164 власників моделей повністю електричних та плагін-гібридних моделей 2024 і 2025 років. Після аналізу відгуків BMW iX набрав 790 балів зі 100 можливих й здобув перше місце в категорії преміальних електромобілів. Друге місце посіла ще одна модель баварського автовиробника – BMW i4, що набрала 783/1000 балів.

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За нею йшли Rivian R1S, Tesla Model 3 та Polestar 2 з 770, 767 й 764 балами відповідно. Загальна середня оцінка преміальних електромобілів склала 756 очок, а Tesla Model Y (749), Audi Q8 e-tron (722) і Cadillac Lyriq (717) набрали навіть нижчу кількість балів.

Водночас лідером серед електричних моделей масового ринку став Hyundai Ioniq 6 з рейтингом в 751 бал. Проте, дослідження враховувало, що Tesla Model 3 та Model Y є представниками преміуму, проте, можна сміливо вважати, що вони загалом є моделями масового ринку, оскільки їх продажі є одними з найвищих у світі.