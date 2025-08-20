Какое авто подарил своей девушке Криштиану Роналдо на помолвку

Как пишет The Sun, в целом Роналдо потратил почти 5 миллионов долларов на кольцо овальной огранки, а также приобрел для Родригес подарков еще более чем на $350 тысяч, в частности пару ценных часов, сумочек и платьев. Однако, самым дорогим из них стал белый Porsche Taycan.

Какую конкретно модификацию выбрал футболист не сообщается. Базовый Taycan имеет мощность в 408 л.с. и 410 Нм крутящего момента, батарею на 89 кВт-ч с запасом хода до 503 километров, и способен разогнаться до первой сотни всего за 4,8 секунды. В то же время топовая версия Taycan Turbo S отличается полным приводом и еще большей мощностью.

Электромоторы выдают до 952 л.с. и 1110 Нм крутящего момента, чего достаточно, чтобы электромобиль мог разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 2,4 секунды. Батарея имеет большую емкость в 105 кВт-ч и обеспечивает диапазон до 558 км. Кроме того, модель от Porsche также предлагается в кузове Cross Turismo, отличающийся более элегантным стилем благодаря удлиненной линии крыши. Ее характеристики полностью идентичны.