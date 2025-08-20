Яке авто подарував своїй дівчині Кріштіану Роналдо на заручини

Як пише The Sun, загалом Роналдо витратив майже 5 мільйонів доларів на каблучку овального огранювання, а також придбав для Родрігес подарунків ще на понад $350 тисяч, зокрема пару коштовних годинників, сумочок та суконь. Проте, найдорожчим з них став білий Porsche Taycan.

Яку конкретно модифікацію обрав футболіст не повідомляється. Базовий Taycan має потужність в 408 к.с. й 410 Нм крутного моменту, батарею на 89 кВт-год з запасом ходу до 503 кілометрів, й здатен розігнатись до першої сотні всього за 4,8 секунди. Водночас топова версія Taycan Turbo S відрізняється повним приводом та ще більшою потужністю.

Електромотори видають до 952 к.с. й 1110 Нм крутного моменту, чого достатньо, аби електромобіль міг розігнатись від 0 до 100 км/год лише за 2,4 секунди. Батарея має більшу ємність в 105 кВт-год й забезпечує діапазон до 558 км. Крім того, модель від Porsche також пропонується в кузові Cross Turismo, що відрізняється більш елегантним стилем завдяки подовженій лінії даху. Її характеристики повністю ідентичні.