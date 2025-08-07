Водія Porsche оштрафували за швидкість в 320 км/год на автобані в Німеччині

Як відомо, автобан – це місце, де можна розвивати високу швидкість, але насправді на них є кілька ділянок з обмеженнями. Як зазначає Carscoops, нещодавно один водій Porsche переконався в цьому на власному досвіді. За даними німецької влади, вздовж автостради А2 на ділянці з обмеженням швидкості поблизу Магдебурга знаходився причіп правоохоронців.

Читайте також: Які вживані авто везуть в Україну: статистика

Під час експлуатації причіп зафіксував, що один водій рухався зі швидкістю 321 км/год у зоні з обмеженням швидкості 120 км/год. Поліція повідомила, що власнику Porsche загрожує штраф у розмірі 900 євро та дві штрафні санкції у посвідченні водія, а також тримісячна заборона на керування транспортними засобами.

Правоохоронці оприлюднили цей інцидент, щоб нагадати водіям, що обмеження швидкості “служать для захисту всіх” та “забезпечують вашу безпеку на дорозі”. Вони додали, що дотримання правил дозволить водіям “уникнути значних штрафів, штрафних балів у водійських правах та заборони на керування транспортним засобом”.

Видання Tagesschau повідомляє, що невідомий чоловік керував Porsche Panamera. Наразі невідомо, яка саме версія, але Panamera Turbo S E-Hybrid з найвищою продуктивністю має сукупну потужність 782 к.с. та максимальну швидкість в 325 км/год.

Також цікаво: У Європі пожвавився попит на вживані трактори та комбайни з аукціонів

Цікаво, що у статті згадано випадок, коли водій Bugatti їхав зі швидкістю 417 км/год по тій самій дорозі. Цей інцидент стався у 2021 році, і влада намагалася з'ясувати, чи брав водій участь у незаконних перегонах. Однак, як повідомляється, розслідування було завершено через “недостатню підозру у злочині”.