У Європі пожвавився попит на вживані трактори та комбайни з аукціонів

У порівнянні з аналогічним торішнім періодом зафіксовано збільшення кількості покупців на 31% та зростання кількості учасників торгів на 27% на аукціонах та цифрових торгових майданчиках.

Як пише profi.co.uk з посиланням на Ritchie Bros, активність покупців була особливо високою з Німеччини, Італії та Франції, тоді як найбільше продавців – з Німеччини, Франції, Італії, Іспанії та Польщі.

Щодо географії, то значна частина з зазначених майже 3000 лотів була продана через центр Ritchie Bros у Меппені, Німеччина. Там проводилися одні з найбільших сільськогосподарських аукціонів у Європі з понад 1000 лотами.

Аукціони Ritchie Brosне не обходять стороною ні продавці, ні покупці – результативні майданчики. Фото: Ritchie Bros

Лідерство у продажах було за тракторами. Далі у рейтингу культиватори, прес-підбирачі, обприскувачі та комбайни. Серед найбільш продаваних тракторів йшла техніка John Deere, New Holland, Fendt, Massey Ferguson та Deutz-Fahr.

Статистика показує високий попит на вживану сільськогосподарську техніку. Нещодавні продажі відображають запити на доволі високі цінники. Скажімо, продаж комбайна New Holland CR8.90 Revelation 2022 року випуску взяли за 275 000 євро у Франції.

Трактор Fendt 936 Vario Gen7 Profi 2022 року випуску за 247 500 євро відправився з Німеччини до Австрії. Самохідний кормозбиральний комбайн John Deere 9700i 2020 року випуску знайшов нового господаря за 200 000 євро у Франції.

Задля збереження темпів та доступу покупців до широкого асортименту сільськогосподарської техніки заплановано понад 10 великих аукціонів Ritchie Bros. Вони відбудуться у серпні та вересні ряд, лоти аукціонних торгів уже сформовано, але заявки продовжують надходити.

У Європі аукціони відбудуться на території Бенілюксу, Франції, Німеччині, Італії та Іспанії. Окрім того, торги з продажу сільгосптехніки пройдуть у Великій Британії та Ірландії.