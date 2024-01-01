За перший в Україні трактор Lovol P4110 запросили 43 тисячі доларів

У представництві китайського виробника Weichai Lovol Heavy Industry компанії "Техноторг" запевняють, що це «перший трактор Lovol P4110 в кардинально новому дизайні».

Хай там як, але за зовнішніми ознаками він справді красень, вартий уваги не тільки завдяки естетичним виваженим рисам, але за своїми робочими характеристиками. Силовий потенціал у 110 к.с. припадає як раз на ту нішу, де ще три роки тому стабільно володарювали "Бєларуси". Ніні їх лідерство лишилося у минулому.

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Ввезений трактор Lovol P4110 визнаний революційно "умною" машиною. У першу чергу він виділяється у своєму класі з високою потужністю, вдалою конструкцією для більш сучасної та ефективної агротехнології обробки всіх типів сільськогосподарських обґрунтувань і поверхонь.

Модель P4110 прийшла в Україну в комплектації двигуна Weichai з двобар'єрною системою фільтрації та паливною системою Common Rail.

Він має проміжне перемикання, резервування високого обертового моменту та електричну чельну трансмісію охолодження 18+18 для легкого перемикання передач і комфорту при виконанні всіх операцій.

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Втім, виробник не сильно переймається цією моделлю силового агрегату, надає перевагу різним 4-циліндровим дизельним моторам, як від Doosan DN03 такого ж 110-сильного потенціалу та КПП за схемою передачі 18+18.

Стандартний Lovol надає переваги моторам за технологією Perkins, турбонаддувом і прямим прискоренням для стабільної роботи двигуна. При такому відборі знижуються витрати палива десь на 10% та забезпечується повна технологія операційної обробки всіх робочих поверхонь. При цьому досягається максимальний запас крутного моменту ≥30% і сила тяги 25 кН.

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Трактор LOVOL P4110 має малий радіус повороту 4,3 м, що економить час на операційних маневрах. Передня вісь отримала великий кут повороту до 50° і дорожній просвіт 430 мм.

Щодо комфорту, то стоїть кабіна четвертого покоління. Вона герметична з фільтрацією повітря, шумоізоляцією, з підігрівом та кондиціонуванням. Тут практично панорамні вікна без сліпих зон, рівна підлога та комфортне ортопедичне пневмосидіння Grammer.

Завезли цей трактор під замовлення чи пустили поки для поповнення продуктових запасів, «Техноторг» не успішний. Однак вартість цієї машини вже озвучена - $43 000.