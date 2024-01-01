За первый в Украине трактор Lovol P4110 запросили 43 000 долларов

В представительстве китайского производителя Weichai Lovol Heavy Industry компании "Техноторг" утверждают, что это "первый трактор Lovol P4110 в кардинально новом дизайне".

Как бы то ни было, но по внешним признаниям он действительно красавец. Впрочем, стоит обратить внимание не только на эстетический вид, но и на его рабочие характеристики. Силовой потенциал в 110 л.с. приходится как раз на ту нишу, где еще три года назад стабильно властвовали "Белорусы". Сейчас их лидерство осталось в прошлом.

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Ввезенный трактор Lovol P4110 выделяется высокой мощностью, удачной конструкцией для более современной и эффективной агротехнологии обработки всех типов сельскохозяйственных поверхностей.

Модель P4110 пришла в Украину в комплектации двигателя Weichai с двухбарьерной системой фильтрации и топливной системой Common Rail.

Трансмиссия – синхронизированная КПП 18+18 с гидравлическим реверсом.

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Трактор LOVOL P4110 имеет малый радиус поворота 4,3 м, что экономит время на рабочих маневрах. Передняя ось получила большой угол поворота до 50 и дорожный просвет 430 мм.

Здесь стоит кабина четвертого поколения. Она герметична, с фильтрацией воздуха, шумоизоляцией, с подогревом и кондиционированием. Имеются практически панорамные окна без слепых зон, ровный пол и комфортное ортопедическое пневмосиденье Grammer.

Завезли трактор под заказ или для изучения спроса, "Техноторг" не уточняет. Однако стоимость этой машины уже озвучена – $43 000.