Корейские тракторы должны прибыть в Украину еще до сева

Январский транспортный транш обоих брендов можно считать своевременным: несмотря на то, что техника будет идти к нам долго, принять участие в весенне-полевых работах она успеет.

Об обоих мероприятиях, практически совпавших во времени, говорится на сайте посольства Украины в Южной Корее.

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Сначала о своем вкладе в поддержку украинского аграрного сектора заявили на заводе Daedong Corporation. Для Украины этот бренд новый, но перспективный, поскольку его тракторы КИОТИ уже частично известны.

КИОТИ на азиатском рынке уже известен, а вот продвижение в Украину только входит в активную фазу. Фото: Посольство Украины в Республике Корея

Там в совместном проекте с образовательно-исследовательским университетом Korea Advanced Institute of Science & Technology заявили передачу в подарок для украинских профессиональных учебных заведений сельскохозяйственного направления шести тракторов КИОТИ.

Тракторы сельскохозяйственного назначения дарятся по случаю выхода упомянутого производителя на украинский рынок. Они придут в Украину вместе с другой отгруженной техникой и должны помочь студентам лучше овладеть навыками эксплуатации, технического обслуживания и ремонта современных тракторов.

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А завод TYM в рамках гуманитарной помощи отправил в Украину 20 тракторов. Они уже с завода укомплектованы навесным оборудование. Правда, каким именно не сообщается.

Что касается самих тракторов, то вероятнее всего это модель TYM 5025c, что по украинской классификации имеет тяговый класс 0,9. Машина имеет 50-сильный дизельный двигатель с реверсивной механической синхронизированной трансмиссией. Здесь полный привод с блокировкой дифференциала.

По классификации TYM 5025c является минитрактором, как и его “одноклассник” с таким же индексом Branson 5025C. Фото: Посольство Украины в Республике Корея

Эта серия тракторов считается экономически взвешенной для как для аграрного сектора, так и для коммунальной сферы. Средний расход солярки по паспорту здесь в пределах 3,3 л/час. Однако этот показатель не следует считать постоянной величиной, поскольку все зависит от вида работ и операционной нагрузки.

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Логистика транспортировки техники в Украину предусматривает комбинацию морского пути до одного из портов Польши или Германии и уже оттуда наземным транспортом – автомобильными траками или железнодорожными платформами.

Оба южнокорейские бренды своими траншами подтвердили союзнические намерения поддерживать Украину. Фото: Посольство Украины в Республике Корея

Дорога займет не менее 60 дней, так что где-то в середине марта тракторы уже будут доставлены в какой-то транспортный хаб на украинской территории. Как раз на это время при благоприятных агротехнических условиях приходится старт активной фазы весенне-полевых работ.