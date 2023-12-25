Корея передала ГСЧС Украины сертификат на 100 пикапов SsangYong и 10 машин механизированного разминирования DOK-ING.

Пополнение спецпарка инженерных подразделений осуществлено в рамках гуманитарной помощи пиротехническим подразделениям для того, чтобы оперативно и безопаснее обследовать деоккупированные земли и разминировать украинские населенные пункты. Сертификат на этот транспорт передали Полномочный Посол Корейской Республики в Украине Ким Хьонг То, директор Корейского агентства международного сотрудничества KOICA Ли Текин и представители международной делегации.

Суммарно за время войны из Республики Корея уже задонатила для ГСЧС 200 автомобилей пикап SsangYong, 10 машин механизированного разминирования MV-4 и MV-10. Кроме этого, передано два специальных аварийно-спасательных автомобиля с манипулятором и карета скорой медицинской помощи.

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Также среди имущества и оборудования корейцы вручили нашим инженерным подразделениям металлодетекторы, пиротехническое оборудование и снаряжение, металлические и надувные резиновые лодки, генераторы.

Пикапы SsangYong, которые по сертификату получит ГСЧС, хотя и держатся в тени машин более известных брендов, сегодня довольно популярны в мире. В Украине эту технику уже хорошо освоили наши военные – машина экономичная и выносливая.

Вездеход имеет в моторной нише 2-литровый дизельный агрегат XDi200 с турбокомпрессором и системой аккумуляторного впрыска нового поколения. Он выдает 149 л.с. мощности при 4000 об/мин и 360 Нм крутящего момента. В смешанном режиме хода потребляет от 6,4 до 7,8 литра топлива на 100 километров пройденного пути.

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О модели машины механизированного разминирования DOK-ING в официальном пресс-релизе ГСЧС ничего не сказано, но по фотоснимкам видно, что это "четверка" и "десятка" – хорошо знакомые нашим пиротехникам MV-4 и MV-10. Об этих "охотниках за минами" редакция Авто24 уже не раз рассказывала, в т.ч. в информации об организованной Кореей недавней поставке.