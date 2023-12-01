Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области на нынешней неделе обогатилось машинами разминирования MV-4 и MV-10.

Пополнение пиротехнического парка ГСЧС Днепропетровщины знаковое – саперы благодаря двум новым машинам механизированного разминирования смогут увеличить введение в оборот объемы сельскохозяйственных угодий и лесных массивов.

На этот раз два мощные разминировщики MV-4 и MV-10 компании Dok Ing поступили от Корейского международного кооперативного агентства. Современные дистанционные комплексы для уничтожения противотанковых и противопехотных мин, а также других боеприпасов будут сразу же введены в эксплуатацию, поскольку техника Dok Ing уже хорошо известна украинским саперам.

Приемка новых роботизированных машин разминирования DOK ING. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Имея такие машины, пиротехники не подвергаются опасности, управляют этими транспортерами на расстоянии с хорошей результативностью: за час охотник за минами может обработать участок в 4000 м2.

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Такой операционный потенциал для MV-10 обеспечивает дизельный двигатель Caterpillar C18 мощностью 766 л.с. с крутящим моментом 3495 Нм при 1400 об/мин. Машина весом в 20 т за один проход прорабатывает полосу шириной 2,45 м, достает мины с глубины до 40 см.