Головне управління ДСНС в Дніпропетровській області на нинішньому тижні збагатилося машинами розмінування MV-4 та MV-10.

Поповнення піротехнічного парку ДСНС Дніпропетровщини знакове – сапери завдяки двом новим машинам механізованого розмінування зможуть збільшити введення в обіг обсяги сільськогосподарських угідь та лісових масивів.

Цього разу два потужні розміновувачі MV-4 та MV-10 компанії Dok Ing надійшли від Корейського міжнародного кооперативного агентства. Сучасні дистанційні комплекси для знешкодження протитанкових та протипіхотних мін, а також інших боєприпасів будуть відразу ж введені в експлуатацію, оскільки техніка компанії Dok Ing уже добре відома українським саперам.

Приймання нових роботизованих машин розмінування Dok Ing. Фото: ДСНС Дніпропетровської області

Маючи такі машини, піротехніки не наражаються на небезпеку, керують цими транспортерами на відстані з гарною результативністю: за годину мисливець за мінами може опрацювати ділянку в 4000 м2.

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Такий операційний потенціал для розмінувальника MV-10 забезпечує дизельний двигун Caterpillar C18 потужністю 766 к.с. з крутним моментом 3495 Нм при 1400 об/хв. Машина вагою у 20 т за один прохід опрацьовує смугу шириною 2,45 м, дістає міни з глибини до 40 см.