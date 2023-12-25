Корея передала ДСНС України сертифікат на 100 пікапів SsangYong та 10 машин механізованого розмінування DOK-ING.

Поповнення спецпарку інженерних підрозділів здійснено в рамках гуманітарної допомоги піротехнічним підрозділам задля того, щоб оперативніше і безпечніше обстежувати деокуповані землі та розміновувати українські населені пункти. Сертифікат на цей транспорт передали Повноважний Посол Корейської Республіки в Україні Кім Хьонг Те, директор Корейського агентства міжнародного співробітництва KOICA Лі Текин та представники міжнародної делегації.

Сумарно за час війни з Республіки Корея вже задонатила для ДСНС 200 автомобілів пікап SsangYong, 10 машин механізованого розмінування MV-4 та MV-10. Окрім цього, передано два спеціальні аварійно-рятувальні автомобілі з маніпулятором та карета швидкої медичної допомоги.

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Також з-поміж майна та устаткування корейці вручили нашим інженерним підрозділам металодетектори, піротехнічне обладнання та спорядження, металеві та надувні гумові човни, генератори.

Пікапи SsangYong, які по сертифікату отримає ДСНС, хоча й тримаються у тіні машин більш відомих брендів, сьогодні доволі популярні у світі. В Україні цю техніку вже добре освоїли наші військові – машина економічна і витривала.

Всюдихід має в моторній ніші 2-літровий дизельний агрегат XDi200 з турбокомпресором та системою акумуляторного упорскування нового покоління. Він видає 149 к. с. потужності при 4000 об/хв і 360 Нм крутного моменту. В змішаному режимі ходу споживає від 6,4 до 7,8 літра пального на 100 кілометрів пройденого шляху.

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Про моделі машини механізованого розмінування DOK-ING в офіційному пресрелізі ДСНС нічого не сказано, але з фотознімків видно, що це "четвірка" і "десятка" – добре знайомі нашим піротехнікам MV-4 і MV-10. Про цих "мисливців за мінами" редакція Авто24 вже не раз розповідала, в т.ч. в інформації про організоване Кореєю недавнє постачання.