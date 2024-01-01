В Днепр корейцы передали демонтажный экскаватор: разрушений враг наделал много

Экскаватор Hyundai R380LC-9SH приобрела для Украины Южная Корея в рамах гуманитарной помощи, сообщила мэрия. Универсальная 38-тонная машина мощностью 276 л.с в дополнение к стандартному ковшу объемом 1,8 куб. м укомплектована еще и другой навесной атрибутикой.

Для демонтажных работ здесь есть гидравлический молот Daemo Alicon B360 и сортировочный грейфер DMR1000 этого же бренда. Также для операций по ликвидации последствий вражеских атак поможет мультипроцессор SNS MP250H-C – своего рода гидравлические ножницы мощного челюстного типа.

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Особенностью этой машины является система наклона кабины. Благодаря такой функции оператору не нужно дергать голову вверх для осмотра демонтажной зоны. Гидравлические цилиндры наклоняют кабину назад и экскаваторщик в кресле также смещается назад. В таком положении через ветровое стекло открывается отличный обзор всей операционной зоны.

Фото: мэрия Днепра

Для безопасной работы оператора и его защиты на рабочем месте от строительных обломков, кабина экскаватора обнесена решетками. Это классическая мера, предусмотренная техникой безопасности для машин демонтажных версий.

Со стрелой (три размера длины – 6,15, 6,5, 8,6 м) и рукояткой (шесть размеров от 2,5 до 5,1 м) можно проводить работы на высоте от 10,5 до 13,3 м. Все зависит от заказанной комплектации.

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Правда, при необходимости можно приобрести 24-метровую стрелу. Технические характеристики экскаватора, противовес массой 3,6 т и дополнительный комплект гидравлических линий под различные навесные рабочие инструменты позволяют сделать еще и такую комплектацию для высотных демонтажных операций.