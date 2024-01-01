В Дніпро корейці передали демонтажний екскаватор: лиха ворог наробив багато

Екскаватор Hyundai R380LC-9SH придбала для України Південна Корея в рамах гуманітарної допомоги, повідомила мерія. Універсальна 38-тонна машина потужністю 276 к.с на додаток до стандартного ковша об’ємом 1,8 куб. м укомплектована ще й іншою навісною атрибутикою.

Для демонтажних робіт тут є гідравлічний молот Daemo Alicon B360 та сортувальний грейфер DMR1000 цього ж бренду. Також для операцій з ліквідації наслідків ворожих атак допоможе мультипроцесор SNS MP250H-C – свого роду гідравлічні ножиці потужного щелепного типу.

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Особливістю цієї машини є система нахилу кабіни. Завдяки такій функції оператору не потрібно дерти голову вгору для огляду демонтажної зони. Гідравлічні циліндри нахиляють кабіну назад і цим самим екскаваторник у кріслі також зміщується назад. У такому положенні через вітрове скло відкривається чудовий огляд всієї операційної зони.

Фото: мерія Дніпра

Для безпечної роботи оператора та його захисту на робочому місці від будівельних уламків, кабіна екскаватора обнесена решітками. Це класичний захід, передбачений технікою безпеки для машин демонтажних верій.

Зі стрілою стандартного розміру можна проводити роботи на висоті до 13,3 м. Все залежить від замовленої комплектації.

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Щоправда, при потребі можна придбати 24-метрову стрілу. Технічні характеристики екскаватора, противага масою 3,6 т та додатковий комплект гідравлічних ліній під різні навісні робочі інструменти дозволяють зробити ще й таку комплектацію для висотних демонтажних операцій.