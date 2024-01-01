Корейські трактори мають прибути в Україну ще до сівби

Січневий транспортний транш обох брендів можна вважати на часі: попри те, що техніка буде йти до нас довго, взяти участь у весняно-польових роботах вона встигне.

Про обидва заходи, що практично збіглися в часі, йдеться на сайті посольства України у Південній Кореї.

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Спочатку про свій вклад у підтримку українського аграрного сектора заявили на заводі Daedong Corporation. Для України цей бренд новий, але перспективний, оскільки його трактори КІОТІ вже частково відомі.

КІОТІ на азійському ринку вже знаний, а ось просування до України лише входить в активну фазу. Фото: Посольство України в Республіці Корея

Там у спільному проєкті з освітньо-дослідницьким університетом Korea Advanced Institute of Science & Technology заявили передачу в подарунок для українських професійних навчальних закладів сільськогосподарського спрямування шести тракторів КІОТІ.

Трактори сільськогосподарського призначення даруються з нагоди виходу згаданого виробника на український ринок. Вони прийдуть до України разом з іншою відвантаженою технікою й мають допомогти студентам краще опанувати навички експлуатації, технічного обслуговування і ремонту сучасних тракторів.

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А завод TYM в рамках гуманітарної допомогивідправив в Україну 20 тракторів. Вони вже з заводу укомплектовані навісним обладнання. Щоправда, яким саме не повідомляється.

Щодо самих тракторів, то найімовірніше це TYM 5025c, що за українською класифікацією має тяговий клас 0,9. Машина має 50-сильний дизельний двигун з реверсивною механічною синхронізованою трансмісією. Тут повний привід з блокування диференціала.

За класифікацією TYM 5025c є мінітрактором, як і його “однокласник” з таким же індексом Branson 5025C. Фото: Посольство України в Республіці Корея

Ця серія тракторів вважається економічно виваженою для як для аграрного сектора, так і для комунальної сфери. Середня витрата солярки по паспорту тут в межах 3,3 л/год. Однак цей показник не слід вважати сталою величиною, оскільки все залежить від виду робіт та операційного навантаження.

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Логістика транспортування техніки в Україну передбачає комбінацію морського шляху до одного з портів Польщі чи Німеччини і вже відтіля наземним транспортом – автомобільними траками чи залізничними платформами.

Обидва південнокорейські бренди своїми траншами підтвердили союзницькі наміри підтримувати Україну. Фото: Посольство України в Республіці Корея

Дорога займе щонайменше 60 днів, так що десь в середині березня трактори вже будуть доставлені до якогось транспортного хабу на українській території. Якраз на цей час за сприятливих агротехнічних умов припадає початок активної фази весняно-польових робіт.