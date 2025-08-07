В Европе оживился спрос на подержанные тракторы и комбайны с аукционов

По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом зафиксировано увеличение количества покупателей на 31% и рост количества участников торгов на 27% на аукционах и цифровых торговых площадках.

Как пишет profi.co.uk со ссылкой на Ritchie Bros, активность покупателей была особенно высокой из Германии, Италии и Франции, тогда как больше всего продавцов – из Германии, Франции, Италии, Испании и Польши.

Если судить по географии, то значительная часть из указанных почти 3000 лотов была продана через центр Ritchie Bros в Меппене, Германия, где проводились одни из крупнейших сельскохозяйственных аукционов в Европе с более 1000 лотами.

Аукционы Ritchie Brosне не обходят стороной ни продавцы, ни покупатели – результативные площадки. Фото: Ritchie Bros

Лидерство в продажах было за тракторами. Далее в рейтинге культиваторы, пресс-подборщики, опрыскиватели и комбайны. Среди самых продаваемых тракторов шла техника John Deere, New Holland, Fendt, Massey Ferguson и Deutz-Fahr.

Статистика показывает высокий спрос на подержанную сельскохозяйственную технику. Недавние продажи также отражают запросы на довольно высокие ценники. Скажем, продажа комбайна New Holland CR8.90 Revelation 2022 года выпуска взяли за 275 000 евро во Франции.

Трактор Fendt 936 Vario Gen7 Profi 2022 года выпуска за 247 500 евро отправился из Германии в Австрию. Самоходный кормоуборочный комбайн John Deere 9700i 2020 года выпуска нашел нового хозяина за 200 000 евро во Франции.

Для сохранения темпов и доступа покупателей к широкому ассортименту сельскохозяйственной техники запланировано более 10 крупных аукционов Ritchie Bros. Они состоятся в августе и сентябре ряд, лоты аукционных торгов уже сформированы, но заявки продолжают поступать.

В Европе аукционы состоятся на территории Бенилюкса, Франции, Германии, Италии и Испании. Кроме того, торги по продаже сельхозтехники пройдут в Великобритании и Ирландии.