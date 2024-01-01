Европейские фермеры перестали покупать тракторы

Не очень приятный вывод сделали эксперты Европейской ассоциации промышленности сельскохозяйственного машиностроения (European Agricultural Machinery Industry Association). Отчет об этом был на днях опубликован на официальной странице CEMA.

С 1 января по 31 декабря 2024 года в Европе зарегистрировано 204 500 тракторов. В этом количестве 144 400 транспортных средств являются сельскохозяйственными тракторами, из которых 26 500 единиц (18%) имели мощность 37 кВт (50 л.с.) и менее, а 117 900 (82%) – мощность 38 кВт и более.

Указанное количество регистрации сельскохозяйственных тракторов было на 8,1% ниже, чем в 2023 году. При этом оно стало и худшим с 2014 года. В этот 10-летний промежуток пик регистрации пришелся только на 2021 год. С тех пор пошел спад, что за три последних года упал на 20%.

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Снижение уровня регистраций в 2024 году отражает более низкий уровень спроса на тракторы со стороны европейских фермеров и производителей. Это тесно переплетается с падением доходов фермеров. Цены на большинство сельскохозяйственных товаров значительно снизились после резкого роста в 2022 году, то есть после вторжения России в Украину.

Снижение общего количества зарегистрированных сельскохозяйственных тракторов зафиксировано в большинстве групп мощности. Исключение лишь касается самых маленьких тракторов (22 кВт и меньше), что немного выросли, и крупнейших.

Коллаж: Авто24 по данным CEMA

В 2024 году было зарегистрировано почти на 20% больше тракторов с мощностью более 185 кВт (примерно 250 л. с.), по сравнению с годом ранее. Эти большие машины все еще составляют лишь 9% от общего количества в Европе, но это значительно больше, чем доля 7% в 2023 году.

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Лишь несколько европейских стран зарегистрировали увеличение количества сельскохозяйственных тракторов в 2024 году по сравнению с тем же периодом прошлого года. К ним относятся Испания и Португалия, где улучшение погодных условий позволило рынку начать восстанавливаться после последних минимумов. Два крупнейших рынка, Франция и Германия, зафиксировали падение ниже среднего (-5% и -4%, соответственно).