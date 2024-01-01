Європейські фермери перестали купувати трактори

Не дуже приємний висновок зробили експерти Європейської асоціації промисловості сільськогосподарського машинобудування (European Agricultural Machinery Industry Association). Звіт про це був днями опублікований на офіційній сторінці CEMA.

З 1 січня по 31 грудня 2024 року в Європі зареєстровано 204 500 тракторів. У цій кількості 144 400 транспортних засобів є сільськогосподарськими тракторами, з яких 26 500 одиниць (18%) мали потужністю 37 кВт (50 к.с.) і менше, а 117 900 (82%) – потужність 38 кВт і більше.

Зазначена кількість реєстрації сільськогосподарських тракторів була на 8,1% нижчою, ніж у 2023 році. При цьому вона стала й найгіршою з 2014 року. У цей 10-річний проміжок пік реєстрації припав лише на 2021 рік. Відтоді пішов спад, що за три останні роки впав на 20%.

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Зниження рівня реєстрацій у 2024 році відображає нижчий рівень попиту на трактори з боку європейських фермерів і виробників. Це тісно переплітається з падінням доходів фермерів. Ціни на більшість сільськогосподарських товарів значно знизилися після різкого зростання у 2022 році, тобто після вторгнення Росії в Україну.

Зниження загальної кількості зареєстрованих сільськогосподарських тракторів зафіксовано у більшості груп потужності. Виняток лише стосується найменших тракторів (22 кВт і менше), що трішечки зросли, і найбільших.

Колаж: Авто24 за даними CEMA

У 2024 році було зареєстровано майже на 20% більше тракторів із потужністю понад 185 кВт (приблизно 250 к. с.), порівняно з роком раніше. Ці більші машини все ще становлять лише 9% від загальної кількості в Європі, але це значно більше, ніж частка 7% у 2023 році.

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Лише кілька європейських країн зареєстрували збільшення кількості сільськогосподарських тракторів у 2024 році порівняно з тим же періодом минулого року. До них належать Іспанія та Португалія, де покращення погодних умов дозволило ринку почати відновлюватися після останніх мінімумів. Два найбільші ринки, Франція та Німеччина, зафіксували падіння нижче середнього (-5% та -4%, відповідно).