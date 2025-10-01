Какое будущее у транспортной системы Украины: мнения экспертов

30 сентября в столице состоялся воркшоп “Будущее транспорта: стратегия или хаос?". На нем эксперты транспортной отрасли обсуждали, как восстанавливать и развивать транспортную инфраструктуру Украины.

На воркшопе моделировались сценарии развития до 2050 года, высказывались мнения, как сделать нашу страну ключевым логистическим хабом Европы.

Дискуссию начали Ольга Квашук, менеджер программы “Европа и мир” фонда “Возрождение”, советник министра обороны Александр Кубраков, заместитель директора "О мобильности” Максим Дорош, соучредитель We Build Ukraine Анна Юрченко. Они рассказали о новых вызовах, которые встали перед транспортной инфраструктурой во время войны и необходимости кардинально менять приоритеты.

Если раньше вся инфраструктура была направлена на транзит между Европой и северным соседом, то сейчас и в будущем эта роль нашего транспорта становится ненужной. Зато появляются новые потребности, в частности, перевозок между портами и странами северной Европы.

Разработчик транспортной стратегии 2020 Аллан Новикова отметила, что политика вытеснения украинских портов из системы перевозок “Китай-Европа” проводился РФ уже давно. В частности, вблизи Минска был построен большой перевальный терминал. Однако после исключения России и Беларуси из системы международной торговли роль Украины может снова стать важной.

Финансовый аналитик Всемирного банка Евгений Гребенюк отметил, что основная транспортная стратегия Украины должна базироваться на преимуществах от наличия в нашей стране выхода к морю и обеспечения для логистики из портов Черного моря в ЕС. Главная цель ближайшего будущего – развитие внутренней транспортной сети для обеспечения сырьем экспортно ориентированных предприятий и вывоза их продукции в Европу.

Всего на воркшопе прозвучало много интересных и актуальных мыслей, которые обозначили основные направления развития украинской транспортной инфраструктуры на ближайший период.