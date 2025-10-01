Яке майбутнє у транспортної системи України: думки експертів

30 вересня в столиці відбувся воркшоп “Майбутнє транспорту: стратегія або хаос?". На ньому експерти транспортної галузі обговорювали, як відбудовувати та розвивати транспортну інфраструктуру України.

На воркшопі моделювались сценарії розвитку до 2050 року, висловлювались думки, як зробити нашу країну ключовим логістичним хабом Європи.

Також цікаво в Одесі стався транспортний колапс через негоду

Дискусію розпочали Ольга Квашук, менеджерка програми “Європа і світ” фонду “Відродження”, радник міністра оборони Олександр Кубраков, заступник директора "Про мобільність” Максим Дорош, співзасновниця We Build Ukraine Анна Юрченко. Вони розповіли про нові виклики, які постали перед транспортною інфраструктурою під час війни та необхідність кардинально змінювати пріоритети.

Якщо раніше вся інфраструктура була направлена на транзит між Європою та північним сусідом, то зараз та в майбутньому ця роль нашого транспорту стає непотрібною. Натомість зʼявляються нові потреби, зокрема, перевезень між портами та країнами північної Європи.

Розробниця транспортної стратегії 2020 Аллан Новікова зазначила, що політика витіснення українських портів з системи перевезень “Китай-Європа” проводився РФ вже давно. Зокрема, поблизу Мінська було побудовано великий перевальний термінал. Однак після виключення Росії та Білорусі з системи міжнародної торгівлі роль України може знову стати важливою.

Фінансовий аналітик Світового банку Євген Гребенюк зазначив, що основна транспортна стратегія України повинна базуватись на перевагах від наявності в нашій країні виходу до моря та забезпечення задля логістики з портів Чорного моря до ЄС. Головна мета найближчого майбутнього – розвиток внутрішньої транспортної мережі для забезпечення сировиною експортно орієнтованих підприємств і вивозу їх продукції в Європу.

Загалом на воркшопі прозвучало багато цікавих та актуальних думок, які окреслили основні напрямки розвитку української транспортної інфраструктури на найближчий період.