В Одесі стався транспортний колапс через негоду: відео

Дощ був настільки рясним, що на одній з вулиць вода розмила теплотрасу. Через це автобус та легковий автомобіль провалились під землю. Найбільше від негоди постраждав район неподалік від Пересипського мосту. Йдеться, зокрема, про вулиці Балківська, Чорноморського козацтва, Отамана Головатого та інші.

Сильний вітер ламав дерева та гілки й вони падали на дороги. Роботу електротранспорту зупинили завчасно. Численна кількість водіїв намагались проїхати крізь підтоплені ділянки на своїх авто, але ставали жертвами так званого гідроудару.

Цікаво те, що є кадри, як електромобілі з легкістю долали справжні “ріки”. Однак, цілком вірогідно, наслідки таких “поїздок” можуть проявитись вже незабаром. На жаль, за попередніми даними, негода забрала життя 9 людей. Серед них сім’я з п’яти осіб.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, рятувальникам вдалось врятувати 362 людини та евакуювати 227 транспортних засобів.