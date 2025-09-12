На одну нелегальну "мережу" з двох АЗС в Одесі стало менше

Детективи управління Бюро економічної безпеки Одещини встановили, що власник заправних станцій, без реєстрації підприємницької діяльності понад рік купував за заниженими цінами незаконно виготовлені бензин та дизельне пальне у фігуранта іншого кримінального провадження.

Далі цей фальсифікат фігурант перепродував на самовільно облаштованих автозаправних станціях. Ці АЗС розміщувалися на вулицях Ціолковського та Базова в обласному центрі.

Роботу нелегальних заправних станцій він налагодив за власною схемою. Для обліку обсягів та реалізації незаконно виготовленого пального підозрюваний використовував спеціалізоване програмне забезпечення.

Мав на автозаправках і штат. Для продажу бензину та дизельного пального найняв двох осіб, яким виплачував заробітну плату у "конвертах".

Фото: БЕБ в Одеській області

У ході досудового розслідування детективи провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили понад 33,1 тис. літрів бензину А-95 та дизельного пального, обладнання, 16 місткостей для зберігання, готівку та чорнові записи.

Загальна вартість вилученого становить понад 3,4 млн грн. За рішенням суду на вилучене майно накладено арешт з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої державі.

Чоловіку повідомлено про підозру, обвинувальний акт скеровано до суду.