На одну нелегальную "сеть" из двух АЗС в Одессе стало меньше

Детективы управления Бюро экономической безопасности Одесской области установили, что владелец заправочных станций, без регистрации предпринимательской деятельности более года покупал по заниженным ценам незаконно изготовленные бензин и дизельное топливо у фигуранта другого уголовного производства.

Далее этот фальсификат фигурант перепродавал на самовольно обустроенных автозаправочных станциях. Эти АЗС размещались на улицах Циолковского и Базовая в областном центре.

Читайте также Подпольный НПЗ больше не будет поставлять "бодягу" на АЗС

Работу нелегальных заправочных станций он наладил по собственной схеме. Для учета объемов и реализации незаконно изготовленного топлива подозреваемый использовал специализированное программное обеспечение.

Имел на автозаправках и штат. Для продажи бензина и дизельного топлива нанял двух человек, которым выплачивал заработную плату в "конвертах".

Фото: БЭБ в Одесской области

В ходе досудебного расследования детективы провели санкционированные обыски, во время которых изъяли более 33,1 тыс. литров бензина А-95 и дизельного топлива, оборудование, 16 емкостей для хранения, наличность и черновые записи.

Общая стоимость изъятого составляет более 3,4 млн грн. По решению суда на изъятое имущество наложен арест с целью обеспечения возмещения вреда, нанесенного государству.

Мужчине сообщено о подозрении, обвинительный акт направлен в суд.