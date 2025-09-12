Укр
Ру

На одну нелегальную "сеть" из двух АЗС в Одессе стало меньше

В Одесской области на скамью подсудимых сядет 37-летний одессит, который создал собственную сеть из двух АЗС и торговал фальсифицированным моторным топливом.
В Одессе прикрыли две нелегальные АЗС, работавшие открыто - Auto24

ФОТО: БЭБ в Одесской области|

Многие одесские водители узнают АЗС, но за голову хвататься поздно - травили двигатели автомобилей здесь больше года

Валентин Ожго
logo12 сентября, 20:20
logo0
logo0 мин

Детективы управления Бюро экономической безопасности Одесской области установили, что владелец заправочных станций, без регистрации предпринимательской деятельности более года покупал по заниженным ценам незаконно изготовленные бензин и дизельное топливо у фигуранта другого уголовного производства.

Далее этот фальсификат фигурант перепродавал на самовольно обустроенных автозаправочных станциях. Эти АЗС размещались на улицах Циолковского и Базовая в областном центре.

Читайте также Подпольный НПЗ больше не будет поставлять "бодягу" на АЗС

Работу нелегальных заправочных станций он наладил по собственной схеме. Для учета объемов и реализации незаконно изготовленного топлива подозреваемый использовал специализированное программное обеспечение.

Имел на автозаправках и штат. Для продажи бензина и дизельного топлива нанял двух человек, которым выплачивал заработную плату в "конвертах".

Фото: БЭБ в Одесской области

В ходе досудебного расследования детективы провели санкционированные обыски, во время которых изъяли более 33,1 тыс. литров бензина А-95 и дизельного топлива, оборудование, 16 емкостей для хранения, наличность и черновые записи.

Общая стоимость изъятого составляет более 3,4 млн грн. По решению суда на изъятое имущество наложен арест с целью обеспечения возмещения вреда, нанесенного государству.

Мужчине сообщено о подозрении, обвинительный акт направлен в суд.

#Фото #Топливо #Законодательство #Новости