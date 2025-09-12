На одну нелегальную "сеть" из двух АЗС в Одессе стало меньше

ФОТО: БЭБ в Одесской области|
Многие одесские водители узнают АЗС, но за голову хвататься поздно - травили двигатели автомобилей здесь больше года
Детективы управления Бюро экономической безопасности Одесской области установили, что владелец заправочных станций, без регистрации предпринимательской деятельности более года покупал по заниженным ценам незаконно изготовленные бензин и дизельное топливо у фигуранта другого уголовного производства.
Далее этот фальсификат фигурант перепродавал на самовольно обустроенных автозаправочных станциях. Эти АЗС размещались на улицах Циолковского и Базовая в областном центре.
Читайте также Подпольный НПЗ больше не будет поставлять "бодягу" на АЗС
Работу нелегальных заправочных станций он наладил по собственной схеме. Для учета объемов и реализации незаконно изготовленного топлива подозреваемый использовал специализированное программное обеспечение.
Имел на автозаправках и штат. Для продажи бензина и дизельного топлива нанял двух человек, которым выплачивал заработную плату в "конвертах".
Фото: БЭБ в Одесской области
В ходе досудебного расследования детективы провели санкционированные обыски, во время которых изъяли более 33,1 тыс. литров бензина А-95 и дизельного топлива, оборудование, 16 емкостей для хранения, наличность и черновые записи.
Общая стоимость изъятого составляет более 3,4 млн грн. По решению суда на изъятое имущество наложен арест с целью обеспечения возмещения вреда, нанесенного государству.
Мужчине сообщено о подозрении, обвинительный акт направлен в суд.