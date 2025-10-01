В Одессе произошел транспортный коллапс из-за непогоды: видео

Дождь был настолько обильным, что на одной из улиц вода размыла теплотрассу. Из-за этого автобус и легковой автомобиль провалились под землю. Больше всего от непогоды пострадал район неподалеку от Пересыпского моста. Речь идет, в частности, об улицах Балковская, Черноморского казачества, Атамана Головатого и другие.

Читайте также: На одну нелегальную "сеть" из двух АЗС в Одессе стало меньше

Сильный ветер ломал деревья и ветки и они падали на дороги. Работу электротранспорта остановили заблаговременно. Многочисленное количество водителей пытались проехать через подтопленные участки на своих авто, но становились жертвами так называемого гидроудара.

Интересно то, что есть кадры, как электромобили наоборот с легкостью преодолевали настоящие “реки”. Однако, вполне вероятно, последствия таких “поездок” могут проявиться уже вскоре. К сожалению, по предварительным данным, непогода унесла жизни 9 человек. Среди них семья из пяти человек.

Также интересно: 11 советов, как распознать автомобиль-утопленник

Как сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер, спасателям удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств.