Какой автотранспорт допустили в ВСУ

Такую статистику 10 января озвучило на оборонном сайте Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Указано, что почти половина кодифицированной техники имеет отечественное происхождение, что в разы больше, чем за два года вместе взятых.

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"Речь идет о многочисленных образцах автотехники, необходимых подразделениям Сил обороны для выполнения широкого спектра задач. Среди кодифицированных образцов есть, в частности, легкие тактические авто, пикапы, машины технической помощи, мобильные мастерские, автомобили логистики и другие транспортные средства произведенные украинскими и иностранными автомобилестроительными компаниями. В частности MAN, Iveco, Scania, Volvo, DAF, Peugeot, Toyota, Mitsubishi и т.д.", – сообщил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Кодификация дает производителям техники и их дилерским представительствам право участия в тендерах государственных закупок: приобретение кодифицированной техники разрешается за средства бюджета независимо от страны-производителя.