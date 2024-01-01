Який автотранспорт допустили в ЗСУ

Таку статистику 10- січня озвучило на оборонному сайті Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Зазначено, що майже половина кодифікованої техніки має вітчизняне походження, що у рази більше, ніж за два роки разом узятих.

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"Йдеться про численні зразки автотехніки, необхідні підрозділам Сил оборони для виконання широкого спектра завдань. Серед кодифікованих зразків є, зокрема, легкі тактичні авто, пікапи, машини технічної допомоги, мобільні майстерні, автомобілі логістики та інші транспортні засоби вироблені українськими та іноземними автомобілебудівними компаніями. Зокрема MAN, Iveco, Scania, Volvo, DAF, Peugeot, Toyota, Mitsubishi тощо", – повідомив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Кодифікація дає виробникам техніки та їх дилерським представництвам право участі в тендерах державних закупівель: придбання кодифікованої техніки дозволяється за кошти бюджету незалежно від країни-виробника.