Третина кодифікованої для ЗСУ автотехніки має українське походження

Таку статистику на своєму сайті оприлюднило Міністерство оборони України. Зокрема, зазначається, що із зазначених 110 зразків 60 були прийняті на озброєння протягом останніх п’яти місяців.

Номенклатурна лінійка транспортних засобів включає броньовані автомобілі, позашляховики, вантажівки, мотоцикли та спеціальну автотехніку. Сьогодні автопарк ЗСУ має техніку, вироблену у понад 20 країн світу. З поміж найбільших постачальників є США, Німеччина, Швеція, Великобританія, Італія та інші.

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Техніка прийшла як з традиційним лівим, так і з правим кермом, до експлуатації допущено популярні у військах моделі позашляховиків виробництва японських та європейських автовиробників. Є й великогабаритна транспортна техніка, список якої очолює найбільший у світі американський тягач-транспортер для перевезення по бездоріжжю танків, самохідних артилерійських установок та іншої важкої бронетехніки.

Фото: Генштаб ЗСУ

Окрім броньованої та важкої техніки, українські військові отримали квадроцикли, гексацикли та баггі. При цьому у статистиці є одна гарна новина: понад третина зі 110 кодифікованих зразків автомобільної техніки – української розробки та виробництва. Серед них спецавтомобілі, броньовані автомобілі, звичайні вантажівки, всюдиходи та електромотоцикли вітчизняного виробництва.

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Кодифікація та допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.