Треть кодифицированной для ВСУ автотехники имеет украинское происхождение

Такую статистику на своем сайте обнародовало Министерство обороны Украины. В частности, отмечается, что из указанных 110 образцов 60 были приняты на вооружение в течение последних пяти месяцев.

Номенклатурная линейка транспортных средств включает бронированные автомобили, внедорожники, грузовики, мотоциклы и специальную автотехнику. Сегодня автопарк ВСУ имеет машины, произведенные в более 20 странах мира. Среди крупнейших поставщиков есть США, Германия, Швеция, Великобритания, Италия и другие.

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Техника пришла как с традиционным левым, так и с правым рулем, к эксплуатации допущены популярные в войсках модели внедорожников производства японских и европейских автопроизводителей. Есть и крупногабаритная транспортная техника, список которой возглавляет крупнейший в мире американский тягач-транспортер для перевозки по бездорожью танков, самоходных артиллерийских установок и другой тяжелой бронетехники.

Фото: Генштаб ВСУ

Кроме бронированной и тяжелой техники, украинские военные получили квадроциклы, гексациклы и багги. При этом в статистике есть одна хорошая новость: более трети из 110 кодифицированных образцов автомобильной техники – украинской разработки и производства. Среди них спецавтомобили, бронированные автомобили, обычные грузовики, вездеходы и электромотоциклы отечественного производства.

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Кодификация и допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НАТО позволяет закупать его за средства из государственного бюджета для подразделений Сил обороны Украины.