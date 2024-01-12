В сети стало вирусным видео бригады Нацполиции "Лють" (Ярость) о работе бронетранспортеров Oncilla польской компании Mista, чьи грейдеры Stalowa Wola хорошо известны украинским строителям и дорожникам.

С недавних времен колесные броневики этого производителя под названием Oncilla стали известны еще и нашим военным. Любознательный читатель уже понял, что изображенная на фото техника очень похожа на отечественный бронетранспортер "Дозор-Б". И это правда, поскольку Oncilla является полностью украинской разработкой.

Машина вышла из цифровых кульманов Харьковского конструкторского бюро машиностроения и на законных лицензионных основаниях выпускается польским предприятием.

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Бронетранспортеры хорошо себя зарекомендовали в подразделениях ВСУ, Нацгвардии, Пограничной службы, ТрО. Первые поступления этих машин датируются еще довоенным временем, поскольку в них усматривалась хорошая альтернатива четырехосным БТР-80 советских времен и его многочисленным модификациям.

Во-первых, Oncilla легче "восьмидесятки" на 4,8 т, меньше по длине на 1,8 м (это даже с учетом лебедки впереди). По ширине, высоте и клиренсу у БТР-80 преимущество в 90, 5 и 7,5 см.

Во-вторых, по вместимости они практически одинаковы – 3 члена экипажа в обоих (водитель, командир, пулеметчик), в десантном отсеке – в БТР-80 семь посадочных мест, а у "поляка" – на одного меньше – шесть.

По уровню бронезащиты и с внешней дополнительной пассивной броней (NATO Stanag 4569) экипаж и десант надежно защищены от стрелкового оружия 7,62 мм и обломков мин и снарядов. Здесь также установлен двойной противоминный пол.

Внутри условия спартанские, но система кондиционирования и отопления (NATO AECTP – 230) здесь есть, что уже создает комфорт в жару или мороз.

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Имея меньшую массу и лучшие габаритные размеры, Oncilla получил меньший силовой потенциал. Если в моторной нише массивного БТР-80 стоял энергоемкий 260-сильный двигатель, то намного маневренная и быстрая польская машина комплектуется более экономными моторами KM Deutz BF 4M 1013FC на 190,5 л.с. или Iveco NEF 4 ENTC мощностью 209,5 л.с. с автоматическими коробками передач.

С таким потенциалом автомобиль по дороге с твердым покрытием способен мчаться 120 км/ч, по бездорожью скорость зависит от состояния поверхности и климатических условий. В любом случае сильно бросать по салону личный состав не будет, поскольку здесь хорошая амортизационная система, что дает мягкий ход даже на ямочной поверхности. Благодаря экономичному движку запас хода будет не менее 750 километров.

Условия спартанские, но замерзнуть или спариться от жары не дадут система кондиционирования и отопления. Фото: Mista

Что касается вооружения, то здесь сверху закрепили штатный пулемет калибра 12,7 мм. Пулеметчик может как стоять в люке, так и сидеть на подвесном брезентовом сиденье. Его рабочее место снаружи за пулеметом имеет защитные щиты спереди и по бокам.

Бронированные автомобили Oncilla украино-польской разработки стоят на вооружении в боевых подразделениях различных структур. Весной прошлого года такие машины получили спецподразделения Главного управления разведки МО Украины (видео внизу). Для рейдовых выходов и спецопераций такой машине цены нет.