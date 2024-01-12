В мережі стало вірусним відео бригади Нацполіції "Лють" про роботу бронетранспортерів Oncilla польської компанії Mista, чиї грейдери Stalowa Wola добре відомі українським будівельникам та дорожникам.

З недавніх часів колісні броньовики цього виробника під назвою Oncilla стали відомі ще й нашим військовим. Допитливий читач вже зрозумів, що зображена на фото техніка дуже схожа на вітчизняний бронетранспортер "Дозор-Б". І це правда, оскільки Oncilla є повністю українською розробкою.

Машина вийшла з цифрових кульманів Харківського конструкторського бюро машинобудування і на законних ліцензійних підставах випускається польським підприємством.

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Бронетранспортери добре себе зарекомендували в підрозділах ЗСУ, Нацгвардії, Прикордонної служби, ТрО. Перші надходження цих машин датуються ще довоєнним часом, оскільки у них вбачалася гарна альтернатива чотиривісним БТР-80 радянських часів та його численним модифікаціям.

По-перше, Oncilla легше від "вісімдесятки" на 4,8 т, менша за довжиною на 1,8 м (це навіть з врахуванням лебідки попереду). По ширині, висоті та кліренсу у БТР-80 перевага у 90, 5 та 7,5 см.

По-друге, за місткістю вони практично однакові – 3 члени екіпажу в обох (водій, командир, кулеметник), у десантному відсіку – в БТР-80 сім посадкових місць, а у «поляка» – на одного менше – шість.

За рівнем бронезахисту та із зовнішньою додатковою пасивною бронею (NATO Stanag 4569) екіпаж і десант надійно захищені від стрілецької зброї 7,62 мм та уламків мін і снарядів. Тут також встановлена подвійна протимінна підлога.

Всередині умови спартанські, але система кондиціювання та опалення (NATO AECTP – 230) тут є, що вже створює комфорт у спеку чи мороз.

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Маючи меншу масу та кращі габаритні розміри, Oncilla отримав менший силовий потенціал. Якщо в моторній ніші масивнішого БТР-80 стояв енергомісткий 260-сильний двигун, то більш маневрова та прудкіша польська машина комплектується економнішими моторами KM Deutz BF 4M 1013FC на 190,5 к.с. або Iveco NEF 4 ENTC потужністю 209,5 к.с. з автоматичними коробками передач.

З таким потенціалом автомобіль по дорозі з твердим покриттям спроможний мчати 120 км/год, по бездоріжжю швидкість залежить від стану поверхні та кліматичних умов. У будь-якому разі сильно кидати по салону особовий склад не буде, оскільки тут гарна амортизаційна система, що дає м’який хід навіть на ямковій поверхні. Завдяки економічному движку запас ходу буде не менше 750 кілометрів.

Умови спартанські, але замерзнути чи спаритися від спеки не дадуть система кондиціювання та опалення. Фото: Mista

Щодо озброєння, тут зверху закріпили штатний кулемет калібру 12,7 мм. Кулеметник може як стояти в люці, так і сидіти на підвісному брезентовому сидінні. Його робоче місце зовні за кулеметом має захисні щити спереду та по боках.

Броньовані автомобілі Oncilla україно-польської розробки стоять на озброєнні в бойових підрозділах різних структур. Весною минулого року такі машини отримали спецпідорозділи Головного управління розвідки МО України (відео внизу). Для рейдових виходів та спецоперацій такій машині ціни немає.